أول رد فعل من لاسارتي بعد فوز الأهلي الشاق على الاتحاد السكندري

Advertisements

قام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على الفوز الشاق الذي حققه فريقه، والذي جاء خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره فريق الاتحاد السكندري يُعتبر في غاية الأهمية من أجل الاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى أن قرار منح بعض لاعبي فريق الأهلي الراحة في هذه المباراة لم يكن سهلاً على الإطلاق، ولكن وفي الوقت ذاته كان الجهاز الفني مجبراً على ذلك القرار من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين من الإرهاق البدني.

كما شدد أيضاً المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في تصريحاته على أن فريقه لم يلعب بطريقة صحيحة في الشوط الأول من المباراة بسبب تجاهل الأطراف والتركيز على عمق دفاع فريق الاتحاد السكندري، وهو الأمر الذي تم تداركه بشكل مثالي للغاية في الشوط الثاني.

وفي ختام تصريحاته أكد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن اللاعب صالح جمعة قد نجح في استعادة مستواه من جديد وخاصة بعدما أنقص وزنه في الفترة الماضية، مشدداً في الوقت ذاته على أن فريق الأهلي يمتلك في الوقت الراهن العديد من العناصر الجاهزة على مستوى جميع الخطوط.

إقرأ أيضاً: الأهلي يُحقق فوزاً قاتلاً على الاتحاد السكندري ويخطف الصدارة مؤقتاً من الزمالك