برشلونة يعود بتعادل مثير بشق الأنفس من أمام فياريال في الوقت القاتل

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سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي المثير للغاية خارج أرضه أمام مضيفه فريق فياريال بأربعة أهداف لمثلها، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق فياريال في المباراة كلاً من النيجيري صامويل تشوكويز في الدقيقة الثالثة والعشرين، إضافة إلى الكاميروني كارل توكو إِكامبي في الدقيقة الخمسين، وأيضاً الإسباني فيسنتي إيبورا في الدقيقة الثانية والستين، وأخيراً الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة الثمانين.

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أما أهداف فريق برشلونة في المباراة فقد تناوب على تسجيلها كلاً من النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الثانية عشر، إضافة إلى البرازيلي مالكوم في الدقيقة السادسة عشر، وأيضاً الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة والثمانين، وأخيراً النجم الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب وعلى بُعد 8 نقاط من فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق فياريال عند 30 نقطة في المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

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