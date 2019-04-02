رسالة هامة من سيد عبد الحفيظ لمرتضى منصور..تعرف على التفاصيل

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حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019، وذلك رداً منه على تصريحات سابقة للمستشار مرتضى منصور اتهم فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ بعدم الوطنية.

فمن خلال تصريحات له في مساء اليوم الثلاثاء لقناة النادي الأهلي، توجه الكابتن سيد عبد الحفيظ بالحديث إلى المستشار مرتضى منصور قائلاً: “أنا وطني أكثر من كل عائلتك، هذه الرسالة ستصلك ولن أصمت.”.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن الوسط الرياضي في جمهورية مصر العربية عبارة عن أسرة مصرية واحدة محبة لبلدها وأيضاً لكل فرد في شعبها، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي الأهلي هو من دافع عن المستشار مرتضى منصور حينما أساء إليه بعض الأشخاص من دولة تونس.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أنه يلعب للمنتخبات الوطنية المصرية منذ أن كان عمره 12 عاماً، مُطالباً في الوقت ذاته جميع المسؤولين في جمهورية مصر العربية بضرورة التدخل من أجل إيقاف المستشار مرتضى منصور عند حده.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الضغط على الفريق أمر مقبول تماماً بدون التشكيك في وطنية أي أحد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه على أتم الاستعداد بأن يقوم بتعليم المستشار مرتضى منصور أسلوب الضغط على الفريق المنافس في حالة لم يكن على دراية به.

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