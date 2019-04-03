بعد اعتراضه على التبديل أمام الاتحاد السكندري..عقوبة مالية على حسين الشحات من الأهلي

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شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من خلال تصريحات له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على أن هناك قواعد ثابتة داخل النادي الأهلي لن تتغير ولن يتم السماح لأي لاعب مهما كان حجمه بتخطي هذه القواعد.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي سوف يقوم بفرض غرامة مالية على النجم حسين الشحات، وذلك بسبب اعتراضه بشكل غاضب على خروجه بديلاً في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

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كما أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته أيضاً إلى أن لائحة العقوبات الداخلية بالنادي الأهلي صارمة للغاية، رافضاً في الوقت ذاته الكشف عن قيمة العقوبة المالية التي سوف يتم فرضها على النجم حسين الشحات.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن سيد عبد الحفيظ تعقيباً على ما فعله النجم حسين الشحات في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وخاصة من أجل منع تكرار هذه الحالة سواء من طرف اللاعب نفسه أو من طرف أي لاعب آخر داخل صفوف النادي الأهلي في المستقبل القريب أو حتى البعيد.

وكان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد أخرج النجم حسين الشحات في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ومن ثم أشرك بدلاً منه اللاعب رمضان صبحي، إلا أن النجم حسين الشحات رفض تماماً مصافحة الجهاز الفني لفريق الأهلي مبدياً اعتراضه بشكل غاضب على الخروج من أرض الملعب.

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