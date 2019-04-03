الأهلي يرفض ملعب السويس لمباراة صن داونز..ويؤكد إما برج العرب أو المقاولون !

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واصل النادي الأهلي رفضه بشكل قاطع خوض مباراة إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الجيش الجديد في محافظة السويس، وذلك رداً منه على التنسيق الذي تم ما بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.

فمن خلال تصريحات في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر لن يخوض مباراة إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز إلا على ملعب برج العرب أو إما على ملعب عثمان أحمد عثمان.

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وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ قد شدد أيضاً من خلال تصريحات سابقة في يوم أمس الثلاثاء على أن النادي الأهلي لم يتلق أي خطاباً رسمياً على الإطلاق من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك من أجل إخطاره بخوض مباراة الإياب على ملعب الجيش الجديد في محافظة السويس.

ويُدرك النادي الأهلي جيداً مدى أهمية خوض مبارياته الأفريقية التي تُقام على أرضه ووسط جماهيره على ملاعب كبيرة تتسع لحشد كبير من المشجعين، وهو الأمر الذي لا يتوفر تماماً في ملعب الجيش الجديد في محافظة السويس.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في الأيام القادمة، وخاصة وأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرفض تماماً إقامة أي مباراة على الصعيد الأفريقي سواء للأهلي أو حتى للزمالك على ملعب برج العرب بسبب سوء حالة أرضية الملعب، على أن يتم حسم ذلك الملف بشكل نهائي قبل موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز.

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