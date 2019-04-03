موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم الأربعاء 3/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وسُموحة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وسموحة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وسموحة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وسموحة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

موعد مباراة الزمالك وسُموحة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وسموحة، سوف تكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وسموحة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وسموحة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة المرتقبة في مساء اليوم الأربعاء أمام ضيفه فريق سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل استعادة صدارة الترتيب التي خطفها منه بشكل مؤقت غريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم أمس الثلاثاء.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن مهمته أمام فريق سموحة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة بعد السيناريو المثير الذي حدث في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مساء يوم أمس الثلاثاء، حيث لم يتمكن المارد الأحمر من ضمان النقاط الثلاث إلا في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ومن المؤكد أن فريق سموحة سوف يُقدم بدوره نفس الأداء القتالي الذي قدمه فريق الاتحاد السكندري أمام فريق الأهلي، وخاصة وأن وضعية فريق سموحة مختلفة تماماً عن الوضعية التي يتواجد بها فريق الاتحاد السكندري.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق سموحة يُصارع من أجل ضمان البقاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، وفي مقابل ذلك يتواجد فريق الاتحاد السكندري في منتصف الترتيب بعد خسارته من أبناء القلعة الحمراء.

وهو الأمر الذي سوف يُزيد كثيراً من صعوبة المباراة على لاعبي فريق الزمالك، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الأمور قد زادت اشتعالاً بشكل أكبر قبل أيام قليلة فقط من موعد المباراة، وذلك بسبب تصاعد حدة الخلاف بين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وبين الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة.

وبعيداً عن كل ذلك سوف يكون فريق الزمالك مُطالباً بضرورة حصد النقاط الكاملة من المباراة، وخاصة بعدما فشل في حسم مباراة القمة الماضية أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي لصالحه بعد نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وبالتالي سوف يكون فريق الزمالك مجبراً على تحمل الضغوطات الهائلة عليه حتى آخر جولة من عمر الموسم الحالي، وخاصة في ظل النتائج المميزة للغاية التي حققها غريمه التقليدي فريق الأهلي منذ مطلع العام الحالي 2019 أي طوال فترة الدور الثاني من الموسم.

أما جماهير القلعة البيضاء تأمل بدورها أن لا ينتهي الموسم الحالي خالي الوفاض مثلما كان الحال في السنوات الماضية، علماً بأن فريق الزمالك لا يزال يُنافس بكل قوة في الموسم الحالي أيضاً على كلاً من لقب كأس الإتحاد الأفريقي إضافة إلى لقب كأس مصر.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً بصورة واضحة للغاية بالنسبة إلى فريق سموحة قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق سموحة، وخاصة وأن فريق سموحة لم يعتاد أبداً على التواجد في ذلك المركز المتأخر في المرحلة الحاسمة من عمر الموسم طوال السنوات الماضية.

ولعل السبب الرئيسي وراء حدوث ذلك التراجع، هو فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وذلك بسبب قيامه بتغيير المدير الفني للفريق السكندري في أكثر من مرة في الموسم الحالي، مما جعل فريق سموحة يعيش في حالة من عدم الاستقرار الفني إضافة إلى عدم انضباط اللاعبين.

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