موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 3/4/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وفالنسيا في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفالنسيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيَا، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق فالنسيا في مساء اليوم الأربعاء في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بحثاً عن الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان منذ عودته مجدداً للبيت الملكي.

ولا شك أن هذه المباراة المرتقبة سوف تكون بمثابة الاختبار الحقيقي الأول لفريق ريال مدريد بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من جديد إلى صفوفه، مما سوف يجعل عزيمة لاعبي فريق ريال مدريد كبيرة للغاية من أجل العودة بالنقاط الكاملة من أرض الخفافيش.

ومن المؤكد أن حظوظ فريق ريال مدريد من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي تبدو شبه معدومة، إلا أن تعثر فريق برشلونة في مساء يوم الثلاثاء من خلال سقوطه في فخ التعادل خارج أرضه أمام مضيفه فريق فياريال بأربعة أهداف لمثلها، قد أعاد الأمل نوعاً ما إلى عقول الجماهير الملكية وأيضاً اللاعبين.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فوز فريق ريال مدريد في مباراة اليوم على حساب مضيفه فريق فالنسيا، سوف يجعل الفارق يتقلص بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة من 12 نقطة إلى 10 نقاط قبل شهر ونصف فقط على نهاية مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من أن ذلك الفارق لا يزال يُعتبر كبيراً مقارنة بعدد المباريات المتبقية في الموسم الحالي، إلا أن آمال فريق ريال مدريد تبدو كبيرة أيضاً وخاصة وأن فريق برشلونة ينتظره بعض المباريات المعقدة في تلك الفترة القادمة، ولعل أبرز تلك الاختبارات وأقواها سوف تكون في مساء يوم السبت المقبل أمام فريق أتلتيكو مدريد.

ولكن وفي الوقت ذاته وقبل كل ذلك يجب على فريق ريال مدريد أولاً أن يتخطى عقبة مضيفه فريق فالنسيا، وخاصة وأن الفريق المضيف يعيش حالة مثالية للغاية طوال فترة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، مما سوف يُعقد كثيراً من مهمة فريق ريال مدريد في هذه المباراة.

حيث يُنافس فريق فالنسيا بقوة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي من أجل ضمان المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، والذي سوف يضمن له بدوره بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق فالنسيا قد نجح أيضاً في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا، على أن يواجه العملاق الكتالوني فريق برشلونة في شهر مايو المقبل في المشهد الختامي.

وأخيراً نجح فريق فالنسيا في الوصول إلى الدور ربع النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي، على أن يواجه في ذلك الدور نظيره وجاره فريق فياريال الإسباني، وبالتالي فإن كل ذلك يؤكد بأن فريق فالنسيا يعيش واحدة من أفضل مراحله في الموسم الحالي.

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