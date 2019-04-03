تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي وصن داونز في عصر يوم السبت المقبل الموافق 6 أبريل 2019 في مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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وجاءت قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / حمدي فتحي / كريم نيدفيد / عمرو السولية / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

وكانت بعثة فريق الأهلي قد انطلقت في ظهر اليوم تجاه دولة جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة برئاسة خالد الدرندلي، علماً بأن بعثة المارد الأحمر لن تصل إلى دولة جنوب أفريقيا إلا في يوم غداً الخميس.

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