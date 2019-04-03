الأهلي يؤكد اعتذار حسين الشحات للجهاز الفني بعد ما بدر منه أمام الاتحاد السكندري

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أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 أن النجم المصري حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اعتذر بشكل رسمي للجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك بسبب ما بدر منه في مباراة يوم أمس الثلاثاء أمام فريق الاتحاد السكندري.

حيث أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقد جلسة خاصة في صباح اليوم الأربعاء مع النجم حسين الشحات، وذلك من أجل إخطاره بالغرامة المالية التي سوف يتم توقيعها عليه بسبب التصرف الذي بدر منه عقب خروجه بديلاً في مباراة يوم أمس الثلاثاء أمام فريق الاتحاد السكندري.

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وعلى هامش هذه الجلسة الخاصة، حرص النجم حسين الشحات أولاً على تقديم الاعتذار إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ أو حتى للجهاز الفني بشكل عام، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قد تقبل قرار الغرامة المالية دون أي مشاكل على الإطلاق.

كما شدد أيضاً النجم حسين الشحات على أنه يحترم تماماً رؤية الجهاز الفني لفريق الأهلي وقرارته أياً كانت، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التصرف الذي بدر منه قد جاء بسبب رغبته دائماً في مساعدة فريق الأهلي على تحقيق الانتصارات المحلية وأيضاً الأفريقية.

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