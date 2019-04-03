تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام سموحة بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق سموحة، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سموحة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

ويحتاج فريق الزمالك إلى تحقيق الانتصار دون سواه في مباراة الليلة، وذلك حتى يستعيد من جديد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي فريق الأهلي.

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