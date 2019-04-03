مانشستر سيتي في مهمة سهلة اليوم أمام كارديف..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق كارديف سيتي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وكارديف سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وكارديف سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وكارديف سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كارديف سيتي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو.

خط الوسط: فرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / ليروي ساني / جابرييل جيسوس.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ويحتاج فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز دون سواه في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كارديف سيتي، وذلك حتى يتربع من جديد على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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