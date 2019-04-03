تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فالنسيا ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / أشرف موحا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / خيسوس فاييخو / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس / كارلوس كاسيميرو / فرانشيسكو إيسكو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / داني سيبايوس / جاريث بيل / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: ماريانو دياز / كريم بنزيمة.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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