جروس يُعلن التشكيل الأساسي للزمالك في مباراة اليوم أمام سموحة

Advertisements

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 أمام ضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك وسموحة على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديداً انطلاقاً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وتأتي هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، علماً بأن فوز الفارس الأبيض في هذه المباراة سوف يضمن مباشرة صعوده إلى صدارة جدول الترتيب.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الزمالك في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ولم يقم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بإشراك المدافع محمود علاء في التشكيلة الأساسية من أجل إراحتهُ، وذلك استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق حسنية أكادير المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، علماً بأن النجم التونسي حمدي النقاز قد عاد أيضاً لمقاعد بدلاء فريق الزمالك في هذه المباراة.

إقرأ أيضاً: تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام فالنسيا بالدوري الإسباني