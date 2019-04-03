كريم بنزيمة يقود التشكيل الأساسي لريال مدريد في مباراة اليوم أمام فالنسيا

Advertisements

كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 أمام مضيفه فريق فالنسيا في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك تحديداً انطلاقاً من الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، علماً بأن فوز فريق ريال مدريد في مباراة اليوم سوف يضمن له تقليص الفارق مع غريمه التقليدي فريق برشلونة متصدر الترتيب إلى 10 نقاط بدلاً من 12 نقطة كاملة.

وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق ريال مدريد كلاً من: لوكا زيدان / خيسوس فاييخو / ماريانو دياز / جاريث بيل / فرانشيسكو إيسكو / سيرجيو ريجوُلون / داني سيبايوس، علماً بأن الفريق الملكي لا يُعاني من أي غيابات على الإطلاق باستثناء كلاً من الثنائي البلجيكي تيبو كورتوا إضافة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإصابة.

إقرأ أيضاً: جروس يُعلن التشكيل الأساسي للزمالك في مباراة اليوم أمام سموحة