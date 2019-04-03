الزمالك يتخطى عقبة سموحة بنجاح وينفرد من جديد بصدارة الدوري المصري

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حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً وفي غاية الأهمية على حساب ضيفه فريق سموحة بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الزمالك في المباراة النجم التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة السابعة والثلاثين من ركلة جزاء، علماً بأن ركلة الجزاء أثارت غضب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة في ظل الشكوك حول مدى صحتها.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الزمالك رصيده إلى 57 نقطة مستعيداً صدارة جدول الترتيب التي كان قد خطفها منه غريمه التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم أمس الثلاثاء بشكل مؤقت.

وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق سموحة عند 25 نقطة، ليتراجع بدوره إلى المركز السابع عشر في جدول الترتيب أي المركز قبل الأخير، مما يجعل فريق سموحة مهدداً بالهبوط بنسبة كبيرة للغاية مع نهاية الموسم الحالي، علماً بأن هذه الخسارة التي تعرض لها فريق سموحة في مساء اليوم تُعتبر الخسارة السادسة على التوالي في الموسم الحالي.

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