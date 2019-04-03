قرار هام من كريستيان جروس بعد فوز الزمالك على سموحة

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اتخذ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً للغاية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019، وذلك بعد فوز فريقه الصعب على حساب ضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث رفض المدير الفني السويسري كريستيان جروس بشكل قاطع فكرة منح لاعبي فريق الزمالك راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم غداً الخميس، وذلك على الرغم من الإرهاق الكبير الذي عانى منه لاعبو فريق الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق سموحة.

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ويأتي ذلك القرار من طرف المدير الفني السويسري كريستيان جروس من أجل تجهيز فريقه بأفضل صورة ممكنة، وذلك استعداداً للمباراة الصعبة القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق حسنية أغادير المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يُجري فريق الزمالك مرانه الجماعي الأخير في العاصمة المصرية القاهرة في صباح يوم غداً الخميس الموافق 4 أبريل 2019، وذلك تحديداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة في مقر نادي الزمالك.

وفي منتصف يوم غداً الخميس وتحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، سوف تتوجه بعثة فريق الزمالك من مطار القاهرة الدولي تجاه دولة المغرب، علماً بأن المباراة القادمة لفريق الزمالك أمام مضيفه فريق حسنية أغادير سوف تُقام في مساء يوم الأحد القادم الموافق 7 أبريل 2019.

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