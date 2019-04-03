مانشستر سيتي ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول بفوزه على كارديف سيتي

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استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوزه على حساب ضيفه فريق كارديف سيتي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من النجم البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة السادسة، إضافة إلى النجم الألماني ليروي ساني في الدقيقة الرابعة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 80 نقطة ارتقى بها من جديد إلى صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.

وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق كارديف سيتي عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، ليقترب بالتالي خطوة أخرى من الهبوط نحو المسابقة الإنجليزية لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى عن الجولة ذاتها في مساء اليوم الأربعاء أيضاً، حقق فريق تشيلسي فوزاً هاماً على حساب ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من النجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الثامنة والثلاثين، إضافة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة الستين، وأيضاً الإنجليزي الشاب روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة الثالثة والستين.

وبذلك رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 63 نقطة ارتقى بها إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق برايتون أند هوف ألبيون عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

وفي آخر مباريات اليوم الأربعاء، حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على حساب ضيفه فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب وايت هارت لين الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة كلاً من النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة الخامسة والخمسين، إضافة إلى النجم الدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة الثمانين.

وبذلك رفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 64 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثالث في جدول الترتيب مؤقتاً، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق كريستال بالاس عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

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