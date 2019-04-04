أول رد فعل من باسم مرسي تعقيباً على تصريحات التوأم حسام وإبراهيم حسن ضده

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حرص المهاجم باسم مرسي لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي سموحة على الرد بشكل سريع للغاية، وذلك على التصريحات القوية التي تم مهاجمته فيها من طرف كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن أعضاء الجهاز الفني لفريق سموحة عقب التعرض للخسارة أمام فريق الزمالك في مساء يوم أمس الأربعاء.

حيث كتب المهاجم باسم مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “كل ده عشان تشيلوني أنا الخسارة”، علماً بأن فريق سموحة قد تعرض إلى الخسارة على يد فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شيء.

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وكان المهاجم باسم مرسي قد تسبب في مشكلة كبيرة للغاية مع كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن قبل مباراة الزمالك وسموحة بأيام قليلة، مما دفع فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة إلى إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وعقب نهاية مباراة الزمالك وسموحة في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة أن جميع اللاعبين داخل صفوف فريق سموحة لا يشعرون بالسعادة على الإطلاق بسبب تواجد المهاجم باسم مرسي بين صفوف النادي السكندري.

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