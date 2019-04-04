الأهلي يبدأ تحضيراته في جنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبداية تحضيراته في دولة جنوب أفريقيا تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك انطلاقاً من مساء اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019.

حيث يخوض المارد الأحمر مساء اليوم الخميس مرانه الأول على ملعب تسواني في مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا، علماً بأن الملعب الخاص بتدريبات فريق الأهلي لا يفصل بينه وبين مقر إقامة النادي الأهلي سوى نصف ساعة فقط لا غير.

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وكانت بعثة المارد الأحمر قد وصلت إلى دولة جنوب أفريقيا في مساء يوم أمس الأربعاء، وذلك بعدما تحركت من مطار برج العرب على متن طائرة خاصة في ظهر يوم أمس أيضاً برئاسة خالد الدرندلي.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مرانه الأخير في دولة جنوب أفريقيا في عصر يوم غداً الجمعة، وذلك من أجل الاستعداد لملاقاة مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في عصر يوم السبت القادم الموافق 6 أبريل 2019.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز سوف تُقام في يوم السبت بعد المقبل أي الموافق 13 ابريل 2019، على أن يتم تحديد ملعب المباراة بشكل نهائي قبلها بأيام قليلة.

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