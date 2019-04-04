علي معلول: نحترم صن داونز وهدفنا تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي

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تحدث النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الخميس، أكد النجم التونسي علي معلول أن فريقه يحترم كثيراً فريق صن داونز، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية الجيدة التي يمتلكها الفريق الجنوب أفريقي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم التونسي علي معلول إلى أن فريقه يطمح للعودة بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب على أرض دولة جنوب أفريقيا، وذلك حتى تكون مهمة المارد الأحمر سهلة نوعاً ما في مباراة الإياب.

كما شدد أيضاً النجم التونسي علي معلول في تصريحاته على أن ضغط المباريات الهائل على فريقه لا يؤثر تماماً على اللاعبين، وخاصة وأن الجميع داخل النادي الأهلي قد اعتاد على ذلك الوضع طوال السنوات الماضية.

وعن هدفه الغالي في مرمى فريق الاتحاد السكندري، أكد النجم التونسي علي معلول أن الفوز والنقاط الثلاث يُحسب للفريق بالكامل وليس له فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الروح القتالية هي التي تصنع الفارق.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم التونسي علي معلول على أن الهدف الرئيسي لفريقه في المرحلة المتبقية من عمر الموسم الحالي، هو التتويج بالألقاب من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء في نهاية المطاف.

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