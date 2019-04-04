تشكيل النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام الرائد بالدوري السعودي

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يستعد فريق النصر لملاقاة مضيفه فريق الرائد في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والرائد تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النصر والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الرائد:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / عمر هوساوي / برونو أوفيني / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: دوس سانتوس / عبد الله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

ويسعى فريق النصر لوضع الضغط بشكل أكبر على مُلاحقه المباشر فريق الهلال، والذي يلتقي بدوره في مساء اليوم أيضاً مع مضيفه فريق الحزم عقب نهاية مباراة النصر والرائد مباشرة، علماً بأن الفارق بينهما هو نقطة واحدة فقط لا غير.

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