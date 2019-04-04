الهلال في مهمة سهلة اليوم أمام الحزم بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الهلال المتوقع

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يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق الحزم في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والحزم تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الهلال والحزم منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، بينما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الحزم:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: ديجينيك / كارلوس إدواردو / أندري كاريو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

ويسعى فريق الهلال للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة بعدما تعرض إلى الخسارة في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية على يد غريمه التقليدي فريق النصر في الجولة الماضية.

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