قائمة الزمالك لمباراة حسنية أغادير المغربي..استبعاد محمود كهربا وأيمن حفني

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق حسنية أغادير المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وتُقام مباراة الزمالك وحسنيِة أغادير المغربي في مساء يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل 2019 على أرض دولة المغرب، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولم تعرف قائمة الفارس الأبيض تواجد كلاً من النجم محمود عبد المنعم كهربا إضافة إلى النجم أيمن حفني وأيضاً اللاعب أحمد مدبولي لأسباب فنية، كما غاب أيضاً كلاً من الثنائي مصطفى فتحي إضافة إلى حازم إمام بسبب الإصابة.

ولم تقتصر الغيابات عند ذلك الحد فحسب، حيث غاب أيضاً عن قائمة فريق الزمالك كلاً من الثنائي المغربي حميد أحداد إضافة إلى التونسي فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة / بهاء مجدي / محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد حسن / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمد عنتر.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد.

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