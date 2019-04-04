عقوبات صارمة من اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 بعض العقوبات الصارمة للغاية، وذلك بحق كلاً من الأهلي والاتحاد السكندري بعد الأحداث غير الرياضية التي شهدها الجميع عقب نهاية المباراة بينهما مباشرة منذ يومين.

حيث قررت أولاً لجنة المسابقات فرض غرامة مالية وصل قدرها إلى مبلغ 40 ألف جنيه مصري، وذلك على كلاً من الأهلي والاتحاد السكندري على حد سواء، بسبب السلوك غير الرياضي من الجماهير أو حتى من اللاعبين من جانب الطرفين.

كما قررت لجنة المسابقات أيضاً إيقاف كلاً من النجم التونسي علي معلول إضافة إلى الأنجولي جيرالد دا كوستا من جانب فريق الأهلي، وأيضاً إيقاف كلاً من حارس المرمى الهاني سليمان إضافة إلى المهاجم خالد قمر من جانب فريق الاتحاد السكندري، بسبب حصولهُم جميعاً على البطاقة الصفراء الثالثة لهم الموسم الحالي.

وكانت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري قد عرفت أجوائاً مشحونة للغاية بين اللاعبين بشكل خاص عقب نهاية المباراة مباشرة، وخاصة بعد نجاح المارد الأحمر في خطف هدفي الانتصار في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ومن المؤكد أن كرة القدم المصرية تعيش واحدة من أسوأ الفترات على مستوى انضباط اللاعبين، وذلك بسبب قوة المنافسة بين جميع الأندية مع اختلاف أهداف كلاً منهم.

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