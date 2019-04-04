خافيير أجيري وإيهاب لهيطة يُمثلان المنتخب الوطني في قرعة أمم أفريقيا 2019

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أوضح مصدر مقرب من المنتخب الوطني المصري اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 أن كلاً من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري إضافة إلى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، سوف يُمثلان المنتخب الوطني في قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

حيث أكد المصدر أن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري قد أعرب عن رغبته في حضور مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن يتواجد بها ممثلو 24 منتخباً من المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 م، سوف يكون حاضراً فيها أيضاً كلاً من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأيضاً بعض الأساطير القدامى لكرة القدم الأفريقية.

وتُقام مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 م في يوم الجمعة بعد القادم أي الموافق 12 أبريل 2019، وذلك تحت سفح الأهرامات أي منطقة الصوت والضوء في محافظة الجيرة.

ويُشارك في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، علماً بأن ضربة البداية لمسابقة كأس أمم أفريقيا سوف تكون في شهر يونيو القادم من العام الحالي 2019، على أن تُقام المباراة النهائية في شهر يوليو الذي يليه مباشرة من العام ذاته أيضاً.

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