موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” الجمعة 5/4/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ساوثهامبتون في مساء يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم إضافة إلى عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وساوُثهامبتون في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون

موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ساوثهامبتون في مساء يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وساوُثهامبتون تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون، سوف تكون مباراة ليفربول وساوُثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وساوُثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وساوُثهامبتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وساوُثهامبتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل خطف صدارة الترتيب من جديد في ظل الصراع الشرس للغاية بينه وبين نظيره فريق مانشستر سيتي على اللقب في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل الإرهاق البدني الكبير الذي عانى منه جميع لاعبي فريق ليفربول عقب المباراة الماضية المعقدة أمام فريق توتنهام هوتسبير.

حيث نجح فريق الريدز في الظفر بالنقاط الكاملة من أمام ضيفه الفريق اللندني في هذه المباراة، إلا أن ذلك لم يكن سهلاً على الإطلاق بعدما جاء هدف الفوز لمصلحة فريق ليفربول في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن المنافس القادم لفريق ليفربول، وهو فريق ساوثهامبتون يُنافس بقوة من أجل تفادي الهبوط مع نهاية الموسم الحالي، مما سوف يجعله عازماً بقوة على حصد النقاط الثلاث من أمام ضيفه فريق ليفربول.

ويُدرك فريق ليفربول أن أي تعثر له في أي مباراة من المباريات المتبقية له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، سوف يعني مباشرة ضياع حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 1989 / 1990.

ومن جديد سوف تكون كل العيون نحو النجم المصري محمد صلاح، والذي عجز بدوره عن تسجيل أي هدف لمصلحة فريقه في آخر 8 مباريات على التوالي، مما جعل الانتقادات اللاذعة تُلاحقه طوال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الانتقادات اللاذعة للنجم المصري محمد صلاح نظراً لكونه هو هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، مما جعل الجميع يتوقع منه أن يكون من ضمن أفضل لاعبي كرة القدم في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها النجم المصري محمد صلاح، إلا أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أكد قبل مباراة ساوثهامبتون أن النجم المصري محمد صلاح لا يستمع تماماً إلى أي شيء سلبي يُقال عنه.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق ساوثهامبتون في وضعية لا يُحسد عليها تماماً، وخاصة وأن الفريق يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله من أجل المنافسة على إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وليس الاكتفاء فقط بالمنافسة على البقاء رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية.

ويبقى الأمر المؤكد أن فوز فريق ساوثهامبتون في مباراته القادمة على حساب ضيفه فريق ليفربول، سوف يجعله يقطع خطوة في غاية الأهمية من أجل ضمان البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم.

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