الأهلي يضمن جاهزية نجميه قبل مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة فريق الأهلي قد وصلت إلى دولة جنوب أفريقيا في مساء يوم أمس الأربعاء، وذلك بعدما فاز في يوم الثلاثاء الماضي خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى هامش المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الخميس في دولة جنوب أفريقيا، شارك كلاً من الثنائي متوسط الميدان حمدي فتحي إضافة إلى المدافع أيمن أشرف بشكل طبيعي للغاية في التدريبات.

وكان المدافع أيمن أشرف يُعاني من الإصابة بكدمة في الظهر، بينما كان متوسط الميدان حمدي فتحي يُعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، إلا أن كلاً منهما قد تعافى من الإصابة بشكل كامل وبات كلاهما جاهزاً من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباراة القادمة أمام فريق صن داونز.

ويختتم المارد الأحمر تحضيراته في عصر يوم غداً الجمعة في مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا، على أن يلتقي مع مضيفه فريق صن داونز في عصر يوم السبت القادم الموافق 6 أبريل 2019، ضمن مباراة الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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