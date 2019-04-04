النصر يكتسح الرائد بخماسية نظيفة ويُعزز صدارته للدوري السعودي

Advertisements

حقق فريق النصر فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 على أرض دولة المملكة العربية السعودية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق النصر في المباراة كلاً من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الثانية والدقيقة الثامنة والثلاثين والدقيقة الستين، إضافة إلى بيتروس دوس سانتوس في الدقيقة الثامنة، وأيضاً المصري أحمد عطوة بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة والعشرين.

ولم تشهد المباراة أي مقاومة تماماً من جانب فريق الرائد، علماً بأن فريق الرائد أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط لا غير، وذلك بعدما قام الحكم بطرد اللاعب صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والستين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق النصر رصيده إلى 61 نقطة معززاً موقعه في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن مُلاحقه المباشر فريق الهلال.

وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الرائد عند 31 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب، مما يجعله مهدداً بالهبوط إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي مع نهاية الموسم الحالي في ظل فارق النقاط بينه وبين مراكز الترتيب الأخيرة.

إقرأ أيضاً: الأهلي يضمن جاهزية نجميه قبل مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا