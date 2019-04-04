الأهلي يكشف السبب وراء سفره إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة

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كشف النادي الأهلي في مساء اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 عن السبب الرئيسي وراء سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على متن طائرة خاصة تجاه دولة جنوب أفريقيا في يوم أمس الأربعاء.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة المارد الأحمر في دولة جنوب أفريقيا، أن سفر بعثة الفريق الأهلاوي على متن طائرة خاصة إلى دولة جنوب أفريقيا جاء بناءً على دعم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لجميع الألعاب الرياضية في النادي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار خالد الدرندلي إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان يرغب في وصول بعثة فريق الأهلي إلى دولة جنوب أفريقيا في مساء يوم الأربعاء وليس في صباح يوم الخميس، حتى لا يتعرض اللاعبون في الفريق إلى الإرهاق البدني بسبب عامل السفر.

كما شدد أيضاً خالد الدرندلي في تصريحاته على أن مجلس إدارة النادي الأهلي يثق تماماً في الجهاز الفني لفريق الأهلي إضافة إلى جميع اللاعبين، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في جميع المباريات المتبقية في الموسم الحالي من أجل التتويج بالألقاب في نهاية المطاف.

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