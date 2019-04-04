الهلال يقلب الطاولة على الحزم ويُواصل مطاردة النصر في الدوري السعودي

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حقق فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 على أرض دولة المملكة العربية السعودية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الهلال في المباراة كلاً من النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الثامنة والأربعين والدقيقة الثالثة والسبعين، إضافة إلى الإسباني جوناثان سوريانو في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

أما أهداف فريق الحزم في المباراة، فقد سجلها كلاً من دي ألميدا في الدقيقة الثامنة عشر، إضافة إلى اللاعب زوراب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، علماً بأن فريق الحزم كان متقدماً بثنائية نظيفة بعد نهاية الشوط الأول من عمر المباراة.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وبذلك رفع فريق الهلال رصيده إلى 60 نقطة معززاً موقعه في المركز الثاني في جدول الترتيب، إضافة إلى نجاحه في تقليص الفارق من جديد إلى نقطة واحدة فقط لا غير مع الغريم التقليدي فريق النصر صاحب صدارة جدول الترتيب.

وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الحزم عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، ليبقى بذلك ضمن دائرة الأندية المهددة بالهبوط مع نهاية الموسم الحالي.

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