تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ساوثهامبتون ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وساوُثهامبتون تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة ليفربول وساوُثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

ويُدرك فريق ليفربول أن فوزه في مباراة الليلة سوف يقفز به مباشرة إلى صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفارق نقطتين فقط بشكل مؤقت عن حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، علماً بأن فريق الريدز سوف يحتفظ بهذه الصدارة المؤقتة لمدة 8 أيام كاملة، حتى يخوض فريق مانشستر سيتي مباراته المؤجلة.

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