الاتحاد في اختبار هام اليوم أمام الباطن بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع

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يستعد فريق الاتحاد لملاقاة مضيفه فريق الباطن في مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والباطن تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتحاد والباطن منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عبدالله الغامدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الباطن:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / مروان دا كوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي.

خط الوسط: جوناس دي سوزا / سيكو سانوغو / فهد المولد / خالد السميري / رومارينيو.

خط الهجوم: ألكسندر.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

ويُدرك فريق الاتحاد جيداً مدى أهمية فوزه في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الباطن، وخاصة وأن ذلك الانتصار سوف يجعله يقفز إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعيداً عن منطقة الهبوط بقليل.

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