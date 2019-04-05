تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الشباب بالدوري السعودي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الشباب في مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والشباب تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الشباب:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / سانتوس / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: كلاوديو بايزا / حسين المقهوي / نيكولاي ستانسيو / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

وتُعتبر النقاط الثلاث لهذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لكلاً من الفريقين، وخاصة وأن كلاً منهما يُصارع بكل قوة من أجل إنهاء الموسم الحالي في المركز الثالث في جدول الترتيب، حتى يضمن بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا في العام المقبل 2020.

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