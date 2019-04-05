موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا السبت 6/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في عصر يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 في مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق نادي صن داونز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وصن داونز، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وصن داونز في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في عصر يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 في مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، سوف تكون مباراة الأهلي وصن داونز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وصن داونز والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق صن داونز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو حتى على الأقل الخروج بنتيجة التعادل السلبي أو الإيجابي قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

ويعلم فريق الأهلي جيداً مدى صعوبة مهمته أمام فريق صن داونز سواء في مباراة الذهاب أو حتى في مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره، وخاصة في ظل ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه المارد الأحمر على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء عدم تعرض فريقهُا إلى الخسارة قبل كل شيء في المباراة القادمة أمام فريق صن داونز، وذلك نظراً لأن فريق الأهلي لم يعرف سوى طعم الخيبات فقط لا غير في جميع المباريات التي خاضها خارج أرضه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المؤكد أن فريق الأهلي سوف يدخل مباراته الأفريقية القادمة بمعنويات مرتفعة للغاية، في ظل الصحوة المحلية التي عاشها المارد الأحمر رفقة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي منذ مطلع العام الحالي 2019 أي طوال الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق صن داونز، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / رامي ربيعة / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / محمود وحيد / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / حسام عاشور / كريم نيدفيد / عمرو السولية / رمضان صبحي / جونيور أجايي / حسين الشحات / ناصر ماهر.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن / وليد أزارو.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق صن داونز في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق صن داونز يتربع حالياً على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الجنوب أفريقي، مما يُعطيه حافزاً من أجل استكمال مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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