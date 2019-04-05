مارتن لاسارتي: الأمطار لن تؤثر على الأهلي وهدفنا الفوز على صن داونز في ملعبه

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تحدث الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الجمعة، أكد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن الأمطار الغزيرة التي سقطت على دولة جنوب أفريقيا منذ فجر اليوم لن يكون لها أي تأثير سلبي على الإطلاق على لاعبي فريق الأهلي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى أن مباراة صن داونز تُعتبر خطوة في غاية الأهمية نحو اللقب، وخاصة وأن مسابقة دوري أبطال أفريقيا تزداد صعوبة انطلاقاً من مرحلة الدور ربع النهائي.

كما شدد أيضاً الأوروغوياني مارتن لاسارتي في تصريحاته على أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي هو تحقيق الفوز على فريق صن داونز في عقر داره بجنوب أفريقيا، على أن يكون الهدف الرئيسي في نهاية المطاف هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه التصريحات من طرف المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي قبل مباراة يوم غداً السبت أمام فريق صن داونز، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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