موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني السبت 6/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وأتلتيكو مدريد في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيِكو مدريد

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وأتلتيِكو مدريد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فوز فريق برشلونة في هذه المباراة المنتظرة سوف يضمن له بشكل مؤكد التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفارق سوف يُصبح بينه وبين مُلاحقه المباشر فريق أتلتيكو مدريد 11 نقطة كاملة.

وبالتالي فإن هذه المباراة تُعتبر بمثابة مباراة التتويج بالنسبة إلى فريق برشلونة، علماً بأن الفريق الكتالوني سوف يسعى جاهداً لحسم مسألة الصراع على لقب الدوري الإسباني منذ يوم السبت، وذلك حتى يكون كامل تركيزه على بقية الألقاب المتبقية له في الموسم الحالي.

حيث لا يزال فريق برشلونة يُنافس على لقب كأس ملك إسبانيا، علماً بأنه قد نجح في الوصول إلى الدور النهائي من عمر المسابقة، على أن يواجه في المباراة النهائية نظيره فريق فالنسيا في شهر مايو المقبل من العام الحالي 2019.

أما الهدف الأسمى لفريق برشلونة في الموسم الحالي، سوف يكون هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما تم إقصائه من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في آخر 3 مواسم على التوالي، ولن يكون الأمر سهلاً أيضاً في الموسم الحالي في ظل المواجهة النارية التي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ذهاباً وإياباً في شهر أبريل الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل تبدو الأعصاب مشدودة للغاية بالنسبة إلى فريق أتلتيكو مدريد قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق برشلونة، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك التوتر هو أن فريق الروخي بلانكوس لن تنفعه أي نتيجة في هذه المباراة سوى الفوز فقط في حالة أراد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وبكل تأكيد لن تكون مهمة فريق أتلتيكو مدريد سهلة على الإطلاق، وخاصة وأنه دائماً ما يتعرض إلى الخسارة بنتائج ثقيلة على ملعب الكامب نو في السنوات الماضية، إضافة إلى سوء مستوى فريق أتلتيكو مدريد بشكل عام في الموسم الحالي، مما يجعله مرشحاً للخروج بالخسارة قبل حتى أن تنطلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / خوسيِه ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

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