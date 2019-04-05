الأهلي يختتم تحضيراته استعداداً لمباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث أجرى المارد الأحمر مرانه الأخير في عصر اليوم الجمعة في مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا، وذلك من خلال مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى البعض منهم بتدريبات استشفائية فقط يوم أمس الخميس.

ومن جانبه عقد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي محاضرة فنية مع جميع لاعبي فريق الأهلي على هامش مران اليوم، وذلك من أجل شرح كافة نقاط القوة والضعف المتواجدة في فريق صن داونز.

ومن ناحية جاهزية اللاعبين، واصل كلاً من الثنائي حمدي فتحي إضافة إلى أيمن أشرف المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، علماً بأن كلاً منهما مرشح من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباراة القادمة أمام فريق صن داونز.

ويبقى العائق الوحيد الذي قد يواجه فريق الأهلي في مباراة يوم غداً الجمعة أمام فريق صن داونز، هو عامل الطقس السيء في ظل تساقط الأمطار بغزارة على دولة جنوب أفريقيا منذ فجر اليوم، وهو نفس الطقس المتوقع أن يتكرر مرة أخرى في يوم المباراة.

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