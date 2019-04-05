القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت 6/4/2019 في الدوري الإسباني

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيِكو مدريد، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إضافة إلى عشاق نادي أتلتيكو مدريد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يرغب كل عاشق لنادي برشلونة إضافة إلى كل عاشق لنادي أتلتيكو مدريد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي برشلونة إضافة إلى عشاق نادي أتلتيكو مدريد متابعة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي برشلونة إضافة إلى عشاق نادي أتلتيكو مدريد، وأيضاً عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019، وذلك بداية من الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكانت مباراة الدور الأول في الموسم الحالي قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق برشلونة وبين مضيفه فريق أتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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