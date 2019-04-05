محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون

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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام مباراة ليفربول وساوُثهامبتون في مساء اليوم الجمعة على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا، على أن تكون ضربة بداية المباراة انطلاقاً من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، علماً بأن فريق ليفربول لا يفصله سوى نقطة وحيدة فقط لا غير عن فريق مانشستر سيتي صاحب صدارة جدول الترتيب.

وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

ويعلم فريق الريدز جيداً أن فرصته مثالية من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بشكل مؤقت، وخاصة في ظل تأجيل مباراة جديدة لفريق مانشستر سيتي بسبب انشغاله في خوض مبارياته في الأدوار النهائية في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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