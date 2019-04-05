موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار في الدوري الإسباني السبت 6/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إيبار في يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وإِيبار في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار

موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إيبار في يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإِيبار تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار، سوف تكون مباراة ريال مدريد وإِيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وإيبار منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وإِيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وإِيبار والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وإِيبار، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق إيبار في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها خارج أرضه على يد مضيفه فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ولا شك أن هذه الخسارة المؤلمة كانت بمثابة الضربة القاضية لأحلام الفريق الملكي من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وخاصة بعدما ارتفع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة صاحب صدارة جدول الترتيب إلى 13 نقطة كاملة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق ريال مدريد باتت آماله ضعيفة أيضاً من أجل إنهاء الموسم الحالي في المركز الثاني في جدول الترتيب، ولكن يبقى الأهم الآن هو ضرورة الحفاظ على مركزه الثالث حتى يضمن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من سهولة المباريات المتبقية لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، إلا أنه سوف يكون مُطالباً بالفوز بها جميعاً، نظراً لأن معظمها سوف يكون عبارة عن مواجهات مباشرة مع الأندية التي لا تزال تتصارع بقوة من أجل محاولة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ومن جانبها لا تزال جماهير النادي الملكي تثق في قدرة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على إعادة بناء الفريق من جديد، على أن تظهر نتائج ذلك النتائج بداية من مطلع الموسم المقبل بدون أدنى شك بعد إتمام بعض الصفقات المدوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق إيبار على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجيولون.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / إبراهيم دياز / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق إيبار في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق إيبار بعيد تماماً عن صراع الهبوط من خلال تواجده في وسط الترتيب، مما سوف يُتيح له خوض المباراة أمام الفريق الملكي بأعصاب هادئة للغاية.

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