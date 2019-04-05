الأهلي يكتسح الشباب برباعية في قمة اليوم بالدوري السعودي للمحترفين

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حقق فريق الأهلي فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من اللاعب محمد آل فتيل في الدقيقة الثالثة والثلاثين، إضافة إلى المهاجم دجانيني في الدقيقة الثامنة والثلاثين والدقيقة الثالثة والخمسين، وأيضاً اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الثالثة والستين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الشباب عند 47 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب بشكل مؤقت.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً، حقق فريق الاتحاد فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الاتحاد في المباراة كلاً من اللاعب فهد المولد في الدقيقة الثالثة والعشرين من ركلة جزاء، إضافة إلى اللاعب رومارينيو في الدقيقة التاسعة والخمسين، وأيضاً المدافع المغربي مروان دا كوستا في الدقيقة الثانية والستين، وأخيراً سيكو سانوغو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق الباطن في المباراة، فقد سجله اللاعب أندريس باراكا في الدقيقة الثانية والثمانين، إلا أنه لم ينفع فريق الباطن بأي شيء في نهاية المطاف.

وبذلك رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

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