محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ساوثهامبتون

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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019 على ملعب سانت ماري على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الغيني نابي كيتا في الدقيقة السادسة والثلاثين، إضافة إلى النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثمانين، وأيضاً القائد الإنجليزي جوردان هندرسون في الدقيقة السادسة والثمانين.

أما الهدف الوحيد الذي تمكن فريق ساوثهامبتون من تسجيله في المباراة، فقد جاء عن طريق المهاجم الإِيرلندي شاي لونغ في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لأصحاب الأرض من أجل الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 82 نقطة ارتقى بها إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطتين فقط لا غير عن حامل اللقب فريق مانشستر سيتي.

وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر في جدول الترتيب بشكل مؤقت، مما يجعله مهدداً بالهبوط في نهاية الموسم الحالي.

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