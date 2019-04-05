هدف “محمد صلاح” في ساوثهامبتون يقوده لإنجاز تاريخي متفوقاً على أساطير ليفربول

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نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مساء اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019، وذلك بعد الهدف الذي أحرزه في شباك فريق ساوثهامبتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث ساهم النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، إضافة إلى اعتلاء صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت.

ويُعتبر ذلك الهدف هو رقم 50 الذي يتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيله لمصلحة فريقه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في ظرف 69 مباراة خاضها مع فريق الريدز.

وبالتالي تخطى النجم المصري محمد صلاح بذلك بعض أساطير نادي ليفربول الذين سبق لهم وأن نجحوا في تسجيل 50 هدفاً لمصلحة فريق ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم الآن قائمة أسرع لاعب في صفوف فريق ليفربول يصل إلى 50 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

محمد صلاح، 69 مباراة.

النجم الإسباني فيرناندو توريس، 72 مباراة.

النجم الأوروغوياني لويس سواريز، 86 مباراة.

النجم الإنجليزي روبي فاولر، 88 مباراة.

ولم ينجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل أي هدف لمصلحة فريقه ليفربول على الإطلاق في آخر 8 مباريات على التوالي، مما يجعل هدفه في مرمى فريق ساوثهامبتون مميزاً للغاية.

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