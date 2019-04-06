تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام صن داونز بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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تشهد مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الأهلي وصن داونز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ويأمل فريق الأهلي في العودة بنتيجة إيجابية من خارج أرضه في مباراة اليوم، وذلك حتى تكون مهمته أسهل في مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره في الأسبوع المقبل مباشرة، وتحديداً في يوم السبت الموافق 13 ابريل 2019، على أن يتم تحديد ملعب المباراة في وقت لاحق.

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