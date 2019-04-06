موعد مباراة يوفنتوس وميِلان في الدوري الايطالي اليوم السبت 6/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس وميِلان، يستعد يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ميلان في مباراة كلاسيكو كرة القدم الإيطالية في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو كرة القدم الإيطالية، إضافة إلى عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق نادي ميلان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وميلان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وميلان، إضافة إلى آخر التحضيرات لكلاً من يوفنتوس وميلان في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وميِلان

موعد مباراة يوفنتوس وميِلان، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ميلان في مباراة كلاسيكو كرة القدم الإيطالية في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وميلان تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وميلان، سوف تكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وميِلان

موعد مباراة يوفنتوس وميِلان، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ميلان في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاقتراب خطوة أخرى من حسم لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وبات فريق يوفنتوس متأكداً من إمكانية التتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي في حالة فوزه في المباريات الثلاثة القادمة انطلاقاً من مباراة مساء اليوم أمام غريمه التقليدي فريق ميلان، وذلك بسبب تعثر مُلاحقه المباشر فريق نابولي في الجولة الماضية.

ولا شك أن حسم فريق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في ذلك الوقت المبكر نوعاً ما قبل نهاية الموسم بشهرين كاملين، سوف يجعل كامل تركيز فريق السيدة العجوز منصباً على هدف واحد فقط لا غير، وهو محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.

وعلى الرغم من غياب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه يوفنتوس في مباراة الكلاسيكو اليوم بداعي الإصابة، إلا أن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس سوف يدفع بأقوى تشكيلة لديه من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، وخاصة وأن هذه المباراة سوف تكون بمثابة التحضير الأمثل استعداداً للمباراة المرتقبة أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق ميلان في وضعية ليست جيدة نوعاً ما في الآونة الأخيرة قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق يوفنتوس، وذلك نظراً لكثرة تعثرات فريق الروسونيري منذ خسارته مباراة ديربي مدينة ميلانو على يد جاره فريق إنتر.

ويُدرك فريق ميلان جيداً أن الحظ وحده دون سواه هو من جعله يُحافظ حتى هذه اللحظة على مركزه الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، ولكن وفي الوقت ذاته يجب على فريق ميلان العودة للقتال من جديد إذا أراد الحفاظ على مركزه الحالي من أجل ضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وبكل تأكيد لن تكون مهمة فريق ميلان سهلة على الإطلاق في مباراة الليلة، وخاصة في ظل غياب النجم الإيطالي الشاب جانلويجي دوناروما حارس المرمى الأساسي لِفريق الروسونيري بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب صانع الألعاب البرازيلي الشاب لوكاس باكيتا للسبب ذاته أيضاً.

إقرأ أيضاً: تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام صن داونز بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا