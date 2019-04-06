تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / خوسيه ماريا خيمينيز / دييغو غودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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