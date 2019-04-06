موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم السبت 6/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الستة الماضية لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الألمانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية، إضافة إلى عشاق نادي بايرن ميونخ وأيضاً عشاق نادي بوروسيا دورتموند، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند قبل هذه المباراة المنتظرة في مسابقة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الستة الماضية لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، سوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يدخل فريق بايرن ميونخ غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في مسابقة الدوري الألماني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب التي يتربع عليها حالياً فريق بوروسيا دورتموند.

وبكل تأكيد يعلم فريق بايرن ميونخ مدى صعوبة مهمته، وخاصة في ظل الرغبة الواضحة من جانب فريق بوروسيا دورتموند في التتويج بلقب الدوري الألماني في الموسم الحالي، علماً بأن ذلك لم يحدث منذ 7 سنوات كاملة.

ويُدرك فريق بايرن ميونخ أن موسمه الحالي سوف يكون كارثياً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك في حالة خسارة لقب الدوري الألماني أو حتى خسارة لقب كأس ألمانيا، نظراً لإقصاء الفريق البافاري بشكل مبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا وتحديداً من الدور ثمن النهائي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق بوروسيا دورتموند أمام فرصة تاريخية من أجل إعادة كتابة التاريخ من جديد في مسابقة الدوري الألماني، وذلك في حالة نجاحه في تحقيق الفوز أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير من مباراة الكلاسيكو مساء اليوم.

ولا شك أن فريق بوروسيا دورتموند يعلم أن تفادي الخسارة في مباراة الكلاسيكو اليوم، سوف يضمن له بنسبة كبيرة للغاية التتويج بلقب الدوري الألماني في نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن الموسم لم يعد مُتبقي به سوى بعض المباريات القليلة فقط.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق بوروسيا دورتموند أيضاً بدوره مدى صعوبة المهمة أكثر من الفريق البافاري، وذلك نظراً إلى حجم الإصابات الكبيرة التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة، مما سوف يجعله يدخل مباراة الكلاسيكو ببعض الغيابات الوازنة في صفوفه.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق بوروسيا دورتموند سوف يسعى جاهداً لتقديم كل ما لديه في مباراة الكلاسيكو اليوم، وذلك حتى يُسقط فريق بايرن ميونخ من على عرش كرة القدم الألمانية أخيراً بعد السيطرة طوال السنوات الماضية.

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