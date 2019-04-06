تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام إيبار بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق إيبار، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإِيبار تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وإِيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إيبار:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجيولون.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: إبراهيم دياز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى فريق ريال مدريد لمصالحة جماهيره من بوابة مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إيبار، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأنها الخسارة الأولى للفريق الملكي بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ولايته الثانية.

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