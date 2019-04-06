مانشستر سيتي في مهمة سهلة اليوم أمام برايتون..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايِتون أند هوف ألبيون تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وبرايِتون أند هوف ألبيون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وبرايتون أند هوف ألبيون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره فريق برايتون أند هوف ألبيون:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورت.

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / جابرييل جيسوس.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ويأمل فريق مانشستر سيتي في ضمان مقعده في الدور النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وذلك في إطار سعيه للتتويج بجميع الألقاب في الموسم الحالي.

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