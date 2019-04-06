تشكيل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند المتوقع في مباراة كلاسيكو ألمانيا اليوم

Advertisements

يشهد ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بايرن ميونخ ضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بايرن ميونخ المتوقع في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: سفين أولريتش.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / سيرجي جنابري / خاميس رودريغيز / كينغسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق بوروسيا دورتموند المتوقع في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: ماريوس وولف / مانويل أكانجيِ / دان أكسيل زاجادوُ / عبدو ديالو.

خط الوسط: توماس ديلاني / أكسل فيتسل / جادون سانشو / ماريو غوتزه / رافاييل غيريرو.

خط الهجوم: ماركو رويس.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

إقرأ أيضاً: مانشستر سيتي في مهمة سهلة اليوم أمام برايتون..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع